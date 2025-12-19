Огнян Атанасов представи подробен отчет за свършеното през първите две години от мандата си, предаде репортер на ФОКУС. Той подчерта, че още в началото е поел ясен ангажимент да управлява общината с визия, отговорност и конкретна програма, насочена към реалните проблеми и нужди на хората.
По думите му приетата управленска програма не е формален документ, а работещ план, по който последователно се подобряват условията на живот, инфраструктурата и развитието на общината във всички населени места.
"Днес, две години по-късно, представяме междинен отчет за постигнатото до момента. Това са резултати от целенасочена работа, осигурено финансиране, стартирани и изпълнявани проекти, реални строителни дейности и видими промени“, заяви инж. Атанасов.
Основният фокус през периода е бил насочен към обновяването на техническата и уличната инфраструктура, инвестициите в енергийна ефективност и жилищния фонд, подобряване на условията в образованието, спорта и културата, решаването на дългогодишни проблеми във ВиК мрежата, създаване на по-добра среда за инвестиции и развитие на туризма.
По думите на кмета резултатът са конкретни, измерими и реализирани или изпълнявани проекти със значителна стойност и дългосрочен ефект за общината и нейните жители.
"Този етап от изпълнението на програмата за управление е основата, върху която ще надграждаме през следващите години – с по-високо темпо и ясни приоритети“, допълни той.
По време на отчета бе представена и презентация с конкретните резултати от изминалите две години. "Две години след началото на мандата резултатите са налице, посоката е правилна и продължаваме да работим за вас. Това е посланието към нашите съграждани“, заяви инж. Атанасов.
Кметът подчерта, че реализираните политики и проекти са резултат от последователна работа, партньорство и активно участие на общността, които създават основа за устойчиво развитие, икономически растеж и по-добра жизнена среда.
"Всичко постигнато е благодарение на екипа, който успях да изградя, и на колегите от Общинската администрация, с които работим за бъдещето на Кюстендил“, каза още той.
В отчета си инж. Атанасов акцентира върху ремонта и разширението на Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, обновяването на външните пространства на стадион "Осогово“ и други емблематични обекти, въвеждането на мерки за енергийна ефективност, асфалтирането на улици и паркинги, подмяната на тротоарни настилки и уличното осветление, ремонта на зоопарка и цялостното обновяване на лесопарк "Хисарлъка“, както и изграждането на покрит кооперативен пазар.
Сред отчетените приоритети бяха още проектът за създаване на индустриална зона, реализирането на Местна инициативна група, социалните кампании, културните събития, инвестициите в образованието и постигнатите резултати в сферата на туризма.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.