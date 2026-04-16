Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов поздрави магистратите от региона по повод професионалния им празник.

Във Facebook Атанасов написа:

Уважаеми юристи, съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, преподаватели и студенти по право,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Деня на Конституцията и професионалния празник на българските юристи!

Днес отдаваме заслужено признание към хората, които с професионализъм, отговорност и морал защитават закона, справедливостта и правовия ред. Вашият труд е в основата на доверието в институциите и на утвърждаването на демократичните ценности в нашето общество.

Благодаря Ви за всеотдайността, компетентността и усилията, с които ежедневно отстоявате правата на гражданите и работите за по-справедливо и достойно бъдеще.

Пожелавам Ви здраве, сили, професионални успехи, мъдрост и удовлетворение от благородната Ви мисия. Нека винаги бъдете водени от закона, честта и чувството за справедливост.