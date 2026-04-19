Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов упражни правото си на глас в сградата на Основно училище "Даскал Димитри“, предаде ФОКУС. Той беше придружен от съпругата си и малкия си син.

След гласуването кметът заяви, че е подкрепил идеята за стабилно управление.

"Гласувах за това да има стабилен кабинет, защото е изключително важно за нас – общините, които сме най-близо до хората, да има стабилно управление. Без бюджет не може да се работи – това означава единствено да се оцелява, без възможност да се провеждат политики в интерес на гражданите. Хората имат своите очаквания, които ние сме длъжни да изпълним. Гласувах с надеждата след изборите да бъде съставено стабилно правителство“, каза Атанасов.

Той призова гражданите да упражнят правото си на глас и да бъдат активни в изборния процес.