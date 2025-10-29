ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Дупница е признат за виновен за закани към длъжностно лице
На 15 март 2024 г. той се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР – Дупница, Й.З., като в агресивен тон изразил недоволството си от писма, с които се изисквали копия от документи на Общината. Й.З. обяснил, че действията са във връзка с разпореждания на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.
В отговор П.Д. се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице и срещу неговите близки. Това предизвикало у Й.З. основателен страх и притеснение за семейството му. В последствие здравословното му състояние се влошило и той потърсил медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.
Първоинстанционният съд е наложил на П.Д. наказание от 3 месеца "лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок. Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред въззивен съд в законоустановения срок.
