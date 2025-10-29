Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кметът на Дупница е признат за виновен за закани към длъжностно лице
Автор: Венцислав Илчев 15:20Коментари (0)127
© Фокус
Архив
Първан Дангов, кмет на Община Дупница, който бе предаден на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, беше признат за виновен по чл. 144, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. Осъдителната присъда е на първа инстанция – Районен съд – Благоевград.

На 15 март 2024 г. той се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР – Дупница, Й.З., като в агресивен тон изразил недоволството си от писма, с които се изисквали копия от документи на Общината. Й.З. обяснил, че действията са във връзка с разпореждания на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.

В отговор П.Д. се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице и срещу неговите близки. Това предизвикало у Й.З. основателен страх и притеснение за семейството му. В последствие здравословното му състояние се влошило и той потърсил медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

Първоинстанционният съд е наложил на П.Д. наказание от 3 месеца "лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок. Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред въззивен съд в законоустановения срок.

Още по темата: общо новини по темата: 2
30.10.2024 »
13.05.2024 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: