Тервел Замфиров и Александър Кръшняк след достойното им представяне на най-големия спортен форум.
Кулминацията на събитието бе посрещането на 20-годишния сноубордист Тервел Замфиров, който на 8 февруари спечели бронзов медал в дисциплината паралелен гигантски слалом (PGS) на трасето в Ливиньо. Отличието му беляза исторически момент – това е първият олимпийски подиум за България на Зимни олимпийски игри от две десетилетия насам. Постижението му бе определено като символ на новата вълна в българските зимни спортове.
Сред официалните гости на събитието бяха кметът на община Банско Стойчо Баненски, заместник-кметът Магдалена Юсева, председателят на общинския съвет Димитър Русков и изпълнителният директор на "Юлен“ АД Мая Христоскова.
"Днес Банско не просто посреща шампиони – днес Банско празнува българския дух, смелостта и устрема към върха. Гордеем се, че именно тук тренират и израстват спортисти от такъв ранг“, заяви кметът Стойчо Баненски в приветствието си.
Той подчерта, че успехът в Милано–Кортина е резултат от дългогодишна целенасочена работа между федерацията, клубовете, треньорските щабове и партньорите, както и важната роля на Ски зона Банско - "Юлен“ АД, като база за подготовка на елитни състезатели.
Празничната атмосфера беше допълнена от изпълнение на гайда- Радослав Петаков, и присъствието на ТФ "Веселие“ към НЧ "Никола Вапцаров“, пременени в традиционни български носии, които придадоха на събитието автентичност и подчертаха връзката между спортните успехи и българските традиции.
На сцената бяха представени и отборите, към които принадлежат олимпийците, както и техните треньори, чийто труд често остава зад кадър, но е в основата на големите успехи. Накрая олимпийците бяха пременени в народни носии, за да се подчертае, че носят духа на България със себе си навсякъде.
Банско още веднъж доказа, че освен водещ зимен курорт, е и дом на шампиони.
