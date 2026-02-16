Сподели close
Със заповед № 09-26-27, от 11 февруари 2026 година, на кмета на Община Банско Стойчо Баненски се регламентират условията и организацията на честването на празника Сирни заговезни, който тази година ще се проведе на 22 февруари.

Целта на заповедта е да гарантира безопасността на гражданите, да осигури реда по време на празничните събития и да запази традициите, съобразявайки ги с изискванията за обществена безопасност и опазване на околната среда.

Определени са конкретни правила за паленето на огньове, задължително е съгласуването с РСПБЗН – гр. Банско, забранено е паленето на гуми и силно димящи предмети, както и използването на самоделни бомбички, пиратки и всякакви пиротехнически средства, застрашаващи спокойствието и безопасността на гражданите.

Заповедта е публикувана на официалната интернет страница на Община Банско:

https://bansko.bg/.../zapoved-chestvane-na-sirni-zagovezni/