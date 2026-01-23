ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Банско бе удостоен с наградата "Кмет на годината – 2025"
Отличието е присъдено за постигнати високи резултати в съвместната дейност между община Банско и Синдиката на българските учители през 2025 г., както и за личния принос на кмета за развитие и усъвършенстване на социалното партньорство в сферата на образованието.
Днес наградата бе връчена на кмета на община Банско от Стефка Христова – председател на СБУ – Банско, и Елена Хаджипопова – заместник-председател на синдикалната организация.
Наградата е признание за последователната политика на общинското ръководство в подкрепа на образованието, добрия социален диалог и устойчивото развитие на местната общност.
