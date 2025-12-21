трагичния инцидент, при който вчера загина около 60-годишен пловдивчанин.
По думите му тази трагедия ни напомня колко безпощадна може да бъде планината през зимата, когато не се подхожда с нужната подготовка и отговорност.
"Пирин зиме е красив, но и изключително непредсказуем. Освен обичайните правила за преходи, разходки и изкачвания, през зимата има и други, защото условията се променят ежедневно, а понякога и ежечасно.
Нека да е ясно - планината не взема жертви. Причината за нелепи инциденти с тежки, а често и фатални последици, е човешкото поведение – подценяване на условията, неподходяща екипировка, пренебрегване на предупрежденията.
Призовавам всички туристи и любители на зимната планина да спазват стриктно препоръките на Планинската спасителна служба, да следят метеорологичната обстановка и да не поемат излишни рискове. Защото всяка спасителна акция поставя в опасност не само пострадалите, но и хората, които тръгват да помагат.
Бъдете отговорни! Нека допирът с природата и времето, прекарано в Пирин, да носят само радост, здраве и презареждане с жизнени сили, а не болка и загуби", допълва още Баненски.
