За съжаление, отново има жертва на едно от най-опасните места в Пирин. Изказвам искрени съболезнования към близките и семейството на загиналия. Това написа в профила си във Facebook кметът на Община Банско, Стойчо Баненски, по повод трагичния инцидент, при който вчера загина около 60-годишен пловдивчанин

По думите му тази трагедия ни напомня колко безпощадна може да бъде планината през зимата, когато не се подхожда с нужната подготовка и отговорност.

"Пирин зиме е красив, но и изключително непредсказуем. Освен обичайните правила за преходи, разходки и изкачвания, през зимата има и други, защото условията се променят ежедневно, а понякога и ежечасно.

Нека да е ясно - планината не взема жертви. Причината за нелепи инциденти с тежки, а често и фатални последици, е човешкото поведение – подценяване на условията, неподходяща екипировка, пренебрегване на предупрежденията.

Призовавам всички туристи и любители на зимната планина да спазват стриктно препоръките на Планинската спасителна служба, да следят метеорологичната обстановка и да не поемат излишни рискове. Защото всяка спасителна акция поставя в опасност не само пострадалите, но и хората, които тръгват да помагат.

Бъдете отговорни! Нека допирът с природата и времето, прекарано в Пирин, да носят само радост, здраве и презареждане с жизнени сили, а не болка и загуби", допълва още Баненски.