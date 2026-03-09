Малена Замфирова. Това написа в профила си във Facebook кметът на Банско Стойчо Баненски.
По думите му ще бъде труден ден за нея, но тя има силен характер, непреклонна воля и шампионски дух.
“Със силата на младостта, с лекарската вещина и с Божията помощ, нашето момиче ще преодолее изпитанието. Вярваме, че операцията ще премине по най-добрия начин и скоро отново ще я видим в любимата ѝ Пирин планина. Банско е с теб, скъпа Малена! Изпращаме ти нашата подкрепа и пожелания за успешна операция“, допълва той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.