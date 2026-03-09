Сподели close
Днес мислите и сърцата ни са с едно смело момиче, обичано от всички в Банско - Малена Замфирова. Това написа в профила си във Facebook кметът на Банско Стойчо Баненски.

По думите му ще бъде труден ден за нея, но тя има силен характер, непреклонна воля и шампионски дух.

“Със силата на младостта, с лекарската вещина и с Божията помощ, нашето момиче ще преодолее изпитанието. Вярваме, че операцията ще премине по най-добрия начин и скоро отново ще я видим в любимата ѝ Пирин планина. Банско е с теб, скъпа Малена! Изпращаме ти нашата подкрепа и пожелания за успешна операция“, допълва той.