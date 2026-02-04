В Петрич продължава изпълнението на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Одобрението и финансирането идват по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.Кметът Димитър Бръчков даде и конкретните цифри по изпълнявания проект.Етап 1, разделен на две части, включва енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в ж.к. "Изток“, ж.к. "Самуил“ и ул. "България“ – общо 255 жилища и 18 550 кв. м РЗП.Във втората част на същия етап са включени многофамилни жилищни сгради в ж.к. "Самуил“, на ул. "Стою Хаджиев“ и на ул. "Тома Митов“ – 272 жилища с 23 341 кв. м РЗП.Основната цел на процедурата е устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд:– подобряване на енергийните характеристики чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;– достигане на клас на енергопотребление минимум "B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки;– стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради.Председателят на сдружението на собствениците на ул. "България“ 55 Джулия Мусинска отчете изключително важното съдействие, оказано от Община Петрич при подготовката на документацията за кандидатстване. Тя благодари за подкрепата и създадената организация в тази посока на кмета Димитър Бръчков, който също открои като резултат добрата колаборация между Общината, домоуправителите и собствениците на жилища."За пореден път доказахме, че Община Петрич е наистина добър партньор и с отговорност се справя с поставените задачи. Сега задачата ни е по-голям комфорт за всички живущи, енергийно спестяване от бюджета на всяко домакинство и по-добра визия на сградите“, посочи кметът Димитър Бръчков.Работата на фирмите изпълнители благослови архиерейският наместник на Петричка духовна околия иконом Павел Милушев.