ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът Димитър Бръчков: Обновяването на многофамилни жилищни сгради в Петрич продължава
©
Кметът Димитър Бръчков даде и конкретните цифри по изпълнявания проект.
Етап 1, разделен на две части, включва енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в ж.к. "Изток“, ж.к. "Самуил“ и ул. "България“ – общо 255 жилища и 18 550 кв. м РЗП.
Във втората част на същия етап са включени многофамилни жилищни сгради в ж.к. "Самуил“, на ул. "Стою Хаджиев“ и на ул. "Тома Митов“ – 272 жилища с 23 341 кв. м РЗП.
Основната цел на процедурата е устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд:
– подобряване на енергийните характеристики чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
– достигане на клас на енергопотребление минимум "B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки;
– стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради.
Председателят на сдружението на собствениците на ул. "България“ 55 Джулия Мусинска отчете изключително важното съдействие, оказано от Община Петрич при подготовката на документацията за кандидатстване. Тя благодари за подкрепата и създадената организация в тази посока на кмета Димитър Бръчков, който също открои като резултат добрата колаборация между Общината, домоуправителите и собствениците на жилища.
"За пореден път доказахме, че Община Петрич е наистина добър партньор и с отговорност се справя с поставените задачи. Сега задачата ни е по-голям комфорт за всички живущи, енергийно спестяване от бюджета на всяко домакинство и по-добра визия на сградите“, посочи кметът Димитър Бръчков.
Работата на фирмите изпълнители благослови архиерейският наместник на Петричка духовна околия иконом Павел Милушев.
Още по темата
/
Зам.-министър Дора Янкова: Санирането остава безплатно за хората, парите за самоучастие ще се спестят от домакинствата
24.07
Още от категорията
/
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката катастрофа в Плевенско, при която загина лекар
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Започна обособяването на нови паркоместа в Сандански
15:50 / 03.02.2026
Община Сандански започна кампания за плащане на местните данъци и...
14:53 / 03.02.2026
Ясни са най-харесваните кадри от фотоконкурса на фестивала "Симит...
14:53 / 03.02.2026
Официално бе открита изцяло реконструирана детска ясла към ДГ "Зд...
14:54 / 03.02.2026
Водното дружество в Кюстендил с призив към жителите на село Джерм...
14:02 / 03.02.2026
Болницата в Кюстендил направи нова стъпка към лечението на камъни...
11:31 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.