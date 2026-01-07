ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметството в Мало село става енергийно ефективно
Инвестицията предвижда мерки за енергийно обновяване на сградата и ще допринесе за постигане на енергийно ефективно обновяване на публичния сграден фонд, чрез прилагане на високоефективни енергийни мерки; намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс; подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа.
В резултат на предвидените дейности се постигане на минимум 30 % от спестяванията на първична енергия на сградата, достигане на клас на енергопотребление минимум "B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата.
