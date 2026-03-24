Огнян Атанасов е изпратил благодарствено писмо до директора на Областната дирекция на МВР – Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Директорът на ОДМВР – Кюстендил, ст. комисар Райчо Омерски, е получил писмото във връзка с работата на полицейските служители преди, по време и след празника на града – 21 март.
В него кметът изразява признателност за отличната организация и професионалното изпълнение на задълженията от страна на служителите, ангажирани с охраната, регулирането на движението и опазването на обществения ред по време на събитията от празничната програма, проведени в рамките на два последователни уикенда.
Подчертава се, че екипите, ръководени от комисар В. Паргов, главен инспектор Д. Мазнев и главен инспектор Вл. Йорданов, са изпълнили задълженията си с висок професионализъм и отговорност. Благодарение на добрата координация и навременните им действия е гарантирана сигурността на участниците и гостите, като не са допуснати инциденти или напрежение.
В заключение кметът отправя благодарност към ръководството и служителите на ОДМВР за проявената ангажираност, съдействие и принос за успешното протичане на празника.
