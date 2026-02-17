Кметовете и кметските наместници на селата в община Кюстендил проведоха редовното си месечно съвещание с представители на администрацията, предаде. Сред основните теми бяха наложените глоби за неправилно паркиране и за неплатени местни такси и данъци.Стана ясно, че кметовете по места ще връчват издадените наказателни постановления лично на нарушителите. За целта длъжностните лица ще преминат специализирано обучение.По време на срещата беше обсъдено и състоянието на пътната инфраструктура в населените места. При необходимост ще бъдат предприети мерки за укрепване на компрометирани участъци.Коментирана беше и обстановката около реките в района. "При нас реката се наблюдава денонощно. Тя е в коритото си, нивото се повишава, но няма опасност“, заяви кметът на село Соволяно Пламен Илиев.