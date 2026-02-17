ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметовете в община Кюстендил ще връчват глоби на нарушители
© ФОКУС
Стана ясно, че кметовете по места ще връчват издадените наказателни постановления лично на нарушителите. За целта длъжностните лица ще преминат специализирано обучение.
По време на срещата беше обсъдено и състоянието на пътната инфраструктура в населените места. При необходимост ще бъдат предприети мерки за укрепване на компрометирани участъци.
Коментирана беше и обстановката около реките в района. "При нас реката се наблюдава денонощно. Тя е в коритото си, нивото се повишава, но няма опасност“, заяви кметът на село Соволяно Пламен Илиев.
