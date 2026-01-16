Кметовете и кметските наместници на селата в община Кюстендил проведоха първото си за годината съвещание, предаде. По време на срещата с представители на Община Кюстендил бяха обсъдени няколко ключови теми, сред които изграждането на система за борба с градушките в региона.Системата ще обхване областите Кюстендил и Перник и ще функционира чрез впръскване на сребърни йони в градоносните облаци. Инсталациите ще бъдат разположени в бивши стопански дворове и земеделски площи, като местата ще се определят от кметовете на съответните населени места.Втората основна тема на съвещанието беше свързана с изработените кадастрални планове на землищата на селата.Кметовете бяха запознати и с предстоящото създаване на така наречените медицински центрове в населените места. "Мисля, че в рамките на 2–3 месеца ще бъдат открити такива медицински центрове в селата, които имат нужда от това“, каза кметът на село Соволяно Пламен Илиев.