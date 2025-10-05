ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди 3 години може да се повтори
В село Трилистник живеят над 800 души. Те още помнят горчивия опит от преди три години, когато реката заля 120 къщи.
“За съжаление, продължава колективната безотговорност относно състоянието на река Стряма. При едно малко покачване на нивото, водата отново ще дойде в Трилистник", предупреди пред NOVA кметът Мирчо Петров.
Той припомни, че при последното наводнение са били извозени над 200 камиона с унищожена покъщнина, а част от хората още не са се възстановили.
Подобни притеснения изразява и кметът на Калековец Георги Вълков. В населеното място живеят над 250 души.
“Нека институциите да се задействат и тези 5 км от реката да бъдат почистени, защото при едно скъсване на дигите първо ще пострада Трилистник, а след това и Калековец", настоя той.
Местните жители също споделят тревогите си. Стоянка Енева разказва, че домът ѝ още не е възстановен след предишното бедствие: “Спомените са като влагата, която още стои по стените. Стената вече започва да се отцепва. Тук са омотани над 30-40 хиляди лева – трагедия за мен."
Семейството на Любо Николов и до днес живее във фургон: “Лятото е непоносимо заради жегата, зимата – заради студа. Водата отнесе къщата ни, а с една заплата и две деца едва свързваме двата края", споделя той.
От Областната управа в Пловдив съобщиха, че преди два месеца междуведомствена комисия е извършила проверка на реката и е установила: в коритото има растителност, която трябва спешно да бъде премахната, а някои от дигите са компрометирани.
“Напоителни системи" са поискали средства от Министерството на земеделието, но финансиране за почистването на реката все още не е осигурено.
Междувременно жителите на двете села живеят със страха, че при следващите проливни дъждове Стряма отново може да превърне домовете им във воден капан.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
11:03 / 03.10.2025
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
17:04 / 03.10.2025
Истинска зима в планините около Кюстендил
07:56 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: