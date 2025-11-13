На 13 и 14 ноември в парк хотел "Пирин“ в Сандански се провежда среща на представители на общини от цялата страна, посветена на развитието на туризма, младежките инициативи и добрите практики в управлението на културно-историческото наследство.В първия ден от заседанието ще бъдат представени теми като: успешните примери от общините Сандански и Хисаря, развитието на виния туризъм и сътрудничеството между местната власт и туристическия бизнес, предизвикателствата при управление на Античен град Хераклея Синтика, иновативни подходи в туризма като велотуризма и използването на реките като туристически актив.Вторият ден е посветен на партньорствата между общините и Българското национално радио, както и на представяне на новооткрития Младежки център – Сандански.Форумът е част от програмата на Националното сдружение на общините в Република България и е още едно признание за Сандански като активен център за развитие на туризма, спорта и младежките политики.