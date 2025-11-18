ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметове и майстори рамо до рамо в строежа на храм "Възкресение Лазарово" в Симитли
За пореден път стана ясно, че когато общинското ръководство, местната власт и професионалистите обединят усилия, резултатите са не просто успешни - те са вдъхновение и сила за цялата общност. В името на хората, заради тяхната нужда и тяхното утре, всеки вложен труд придобива по-дълбок смисъл.
"Сговорна дружина планина повдига - а в този случай общата воля изгражда не просто храм, а символ на единство, приемственост и уважение към корена. Екипът, отдадеността и силата на общото дело доказват, че когато сърцата бият в един ритъм, добрият край не е само надежда, а реалност", допълват от общината.
