Кметът на община Симитли Апостол Апостолов, заедно с кметовете на населените места, отново показа тази истина, като бе до хората там, където се гради бъдещето на общността. Рамо до рамо с майсторите, те застанаха на строежа на новия храм "Възкресение Лазарово“ в гробищния парк на града - символ на вярата, почитта и духовната опора за всички жители.За пореден път стана ясно, че когато общинското ръководство, местната власт и професионалистите обединят усилия, резултатите са не просто успешни - те са вдъхновение и сила за цялата общност. В името на хората, заради тяхната нужда и тяхното утре, всеки вложен труд придобива по-дълбок смисъл."Сговорна дружина планина повдига - а в този случай общата воля изгражда не просто храм, а символ на единство, приемственост и уважение към корена. Екипът, отдадеността и силата на общото дело доказват, че когато сърцата бият в един ритъм, добрият край не е само надежда, а реалност", допълват от общината.