Кметът на Елешница стана баща за първи път, съобщиха от Община Разлог. Родила му се дъщеричка. На Йордановден в МБАЛ "Д-р Асен Велев“ Разлог проплака първородната дъщеричка на кмета на село Елешница Влади Фръндев и неговата съпруга Венцислава.Малката Дана се появи на бял свят с перфектните мерки на малка манекенка – 2,580 кг и 48 см. Раждането премина под професионалните грижи на обичаната д-р Радка Божикова."Дана е и първото бебе, родено в община Разлог за Новата година – още един красив символ на добро начало", допълват от общианта.