Най-многодетното семейство в дупнишкото село Бистрица получи подкрепа от общинското ръководство, предаде. Семейството на Костадин Ламбов и Цветелина Скоклева отглежда девет деца и днес беше приятно изненадано с подаръци и финансова помощ.Кметът на община Дупница Първан Дангов и заместник-кметът Бойко Христов обърнаха внимание на най-многодетното семейство на територията на общината. За домакинството бяха осигурени и доставени пелети за отопление, както и подаръци и лакомства за децата. От ръководството на общината дариха лични средства, както и средства, събрани по време на благотворителен турнир.От общинската администрация изразиха благодарност към кмета на село Бистрица за доброто сътрудничество и навременно подадените сигнали. "Благодарение на тази координация и активна комуникация успяваме да достигнем до хората, които имат реална нужда от подкрепа, и да реагираме навреме“, посочиха от Община Дупница.