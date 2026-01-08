ЗАРЕЖДАНЕ...
Кмет се трогна от съдбата на многочленно семейство
Кметът на община Дупница Първан Дангов и заместник-кметът Бойко Христов обърнаха внимание на най-многодетното семейство на територията на общината. За домакинството бяха осигурени и доставени пелети за отопление, както и подаръци и лакомства за децата. От ръководството на общината дариха лични средства, както и средства, събрани по време на благотворителен турнир.
От общинската администрация изразиха благодарност към кмета на село Бистрица за доброто сътрудничество и навременно подадените сигнали. "Благодарение на тази координация и активна комуникация успяваме да достигнем до хората, които имат реална нужда от подкрепа, и да реагираме навреме“, посочиха от Община Дупница.
