ЗАРЕЖДАНЕ...
Кмет на невестинско село се отказа от поста си
© ФОКУС
ОИК – Невестино е уведомила Централната избирателна комисия за предсрочното прекратяване на пълномощията на Райна Петрова като кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил. Заявлението е подадено чрез председателя на Общинския съвет – Невестино.
Централната избирателна комисия служебно е извършила справка в електронния регистър на ГД "ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за броя на лицата с постоянен и настоящ адрес в населеното място. Данните показват, че броят на населението отговаря на законовите изисквания за провеждане на частичен избор за кмет на кметство.
В тази връзка ЦИК е предложила на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лиляч.
Още по темата
/
Превеждат на община Сандански близо 300 000 лева от държавния бюджет, за да се разплати за разход от февруари
02.07
Още от категорията
/
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Скиор загина в Пирин
08:46
Една община в България обяви 12 януари за неучебен ден!
14:08 / 11.01.2026
Поради обилен снеговалеж е ограничено преминаването на тирове по ...
19:30 / 10.01.2026
Банско обяви дата с уникални намаления – 60 евроцента за целоднев...
12:50 / 10.01.2026
Със стотици звънци дадоха началото на "Симитлия – Древната земя н...
12:29 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.