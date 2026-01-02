ЗАРЕЖДАНЕ...
Кмет и депутат посрещнаха кукерските групи на Сурва в Симитли
По стара традиция, на този ден кметът на община Симитли Апостол Апостолов и синът му Стефан Апостолов посрещат красивите и колоритни кукерски групи от града. Тази година осем кукерски групи озвучиха Симитли със звън на хлопки и чанове, прогонвайки злото и наричайки за здраве, плодородие и берекет.
Кукери, мечки и мечкари, танцови състави и безброй пъстри персонажи изпълниха улиците и зарадваха жители и гости на града. Навсякъде се усещаше празничното настроение – живо и истинско с голям мерак създадено и споделено.
"Празник е! Празник, за който хиляди мераклии се подготвят с месеци, влагайки труд, сърце и любов към традицията. Празник, който не просто се гледа, а се преживява. Звънците отекваха по улиците и кварталите, а огънят гореше – силен и жив – във всеки един участник на днешното кукерско дефиле.
Сурва не е просто празник – тя е памет, дух и завет. Завет, който се предава от ръка на ръка и от сърце на сърце. Докато има кукери, докато има звън на чанове и хора с мерак в очите, българщината ще живее", допълниха от Община Симитли.
