В първия ден от новата година хиляди тупкащи сърца, биещи в ритъма на българщината се събраха за Сурва в Симитли. Това е ден, в който древният обичай оживява и събира хората около корените и вярата им.По стара традиция, на този ден кметът на община Симитли Апостол Апостолов и синът му Стефан Апостолов посрещат красивите и колоритни кукерски групи от града. Тази година осем кукерски групи озвучиха Симитли със звън на хлопки и чанове, прогонвайки злото и наричайки за здраве, плодородие и берекет.Кукери, мечки и мечкари, танцови състави и безброй пъстри персонажи изпълниха улиците и зарадваха жители и гости на града. Навсякъде се усещаше празничното настроение – живо и истинско с голям мерак създадено и споделено."Празник е! Празник, за който хиляди мераклии се подготвят с месеци, влагайки труд, сърце и любов към традицията. Празник, който не просто се гледа, а се преживява. Звънците отекваха по улиците и кварталите, а огънят гореше – силен и жив – във всеки един участник на днешното кукерско дефиле.Сурва не е просто празник – тя е памет, дух и завет. Завет, който се предава от ръка на ръка и от сърце на сърце. Докато има кукери, докато има звън на чанове и хора с мерак в очите, българщината ще живее", допълниха от Община Симитли.