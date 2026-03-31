В Кюстендил започва Двадесет и деветият Международен конкурс за класическа китара, предаде ФОКУС. Музикалният форум ще продължи до 4 април.

През годините конкурсът се утвърди като едно от най-престижните събития за класическа китара, превръщайки града в сцена за среща на млади таланти и утвърдени музиканти от цял свят.

В рамките на фестивалните дни са предвидени лекции, беседи, майсторски класове и концерти с участието на гости от страната и чужбина.

И тази година международният музикален форум ще даде възможност за изява на стотици китаристи от различни възрасти. Участници пристигат от България, Австрия, Бахрейн, Виетнам, Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Румъния, Украйна, Косово и други държави от три континента.

Журито на конкурса е съставено от утвърдени имена в областта на музиката, сред които проф. д-р Стела Митева-Динкова – заместник-ректор на АМТИИ – Пловдив, доц. д-р Росен Балкански – композитор и преподавател в НМА – София, Ту Ле (Виетнам/Бахрейн), Антон Апостолов (Канада/България) и други.

Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата, по която ежегодно се осигурява целева финансова подкрепа и едногодишни стипендии за класираните на първите три места във втора и трета възрастова група.

Събитието се провежда под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, със съдействието на НЧ "Пробуда 1961“ и други партньори и приятели на музиката.