Китаристи от различни държави ще се съберат в Кюстендил за XXIX Международен конкурс за класическа китара, организиран от Читалище "Братство 1869“, предаде. Тази година музикалният форум ще се проведе в рамките на пет дни – от 31 март до 4 април.Участниците ще бъдат разпределени в различни възрастови групи и категории, а изпълненията им ще бъдат оценявани от утвърдени специалисти в областта на китарното изкуство от България и чужбина, сред които представители на Австрия, Сърбия, Украйна, Република Северна Македония и Косово.В рамките на конкурса са предвидени и майсторски класове, водени от изявени китаристи, сред които Дарко Багески, Виктор Илич, Александър Хаджи-Джорджевич, Дарко Караич, Росен Балкански и Огнян Вълев.Програмата включва още провеждането на Първа национална музикална конференция на тема "Нови творчески хоризонти и предизвикателства пред съвременната българска китаристика“, както и традиционни беседи, лекции и рецитали.Международният конкурс за класическа китара се организира ежегодно под патронажа на кмета на Община Кюстендил Огнян Атанасов, а художествен директор е Иван Андонов.Форумът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата, която предвижда финансова подкрепа и стипендии за отличените участници.