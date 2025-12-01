Кирил Петков във видео обръщение.
Тази вечер е насрочен протест на "Триъгълника на властта" от 18:00 часа като се очаква масово присъствие. От СДВР са изградили контролно-пропускателни пунктове.
"Нека всички направим един мирен и спокоен протест. Масов протест- да покажем, че бъдещето на децата ни няма да се управлява от мутри", каза Петков и допълни:
"Този протест е битка за бъдещето на нашите деца. Нека се преборим заедно за това".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.