|Килийното училище в Разлог отвори врати
Храмът ,,Св.в.м. Георгий“ в Разлог е построен през 1834 г, месец март. Свещеник е поп Михаил, с ктитори и приложници на главния вход Йоан Ботката, Михаил Фарфара, Цветко Кондев, Георги Рачув, Хаджи Тодор, Петър Татарски, Никола Дебелушин Яне Ботков, Глиго Цоне, Коста Самарджи, Георгия Лагадински, Гере Шишков.
По западната врата, пред входа на женското отделение на втория етаж, има друга плоча с ктитори и приложници Илин Крачан, Илия Стойчев, Ангел Тодор, Тодор Жега, Тодор Каназир и все християне от Мехомия.
Една година по-късно, през 1935 г., се построява първото обществено училище с две стаи, а по-късно се пристроява и учителска стая за живеене на учителя. Това се налага през втората половина на 19. в., когато започват да пристигат от Свободна България учители с педагогическо образование.
В северозападната част на вътрешния двор се намира една постройка, която в миналото, преди 1939 г. е служила за канцелария и кръщелна. С откриването на новото училище в 1891 г. тази сграда е изоставена и започва да се руши, а 1928 г. възниква пожар и остава само една стая, която от 1939 г. е използвана за кръщелно и канцелария от свещениците.
От 1940 г. Архиерейският наместник Петър Дивизиев внася предложение до Общинския съвет да се събори и разчисти изгорялата част, защото е станала опасна. В началото на 80-те години е възстановена тази стая във вид на килийно училище от колектива на Разложката гимназия.
