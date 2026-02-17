ЗАРЕЖДАНЕ...
Като Второ ОУ "Димитър Благоев" няма второ! С официална церемония откриха модернизираната база на учебното заведение
© ФОКУС
Пълното преобразяване на училището стана възможно благодарение на изпълнението на проект "Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище "Димитър Благоев“.
Училището вече разполага и с надграден STEM център за природни науки, изследвания и иновации. И двата проекта се финансират със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Домакини на събитието бяха г-жа Милена Ковачева, директор на училището, и Методи Байкушев, кмет на Община Благоевград. На празничната церемония присъстваха още: Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Георги Динев, областен управител на област Благоевград, Антоанета Богданова, председател на Общински съвет – Благоевград, Ивайло Златанов, началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград, заместник-кметът по образование, бизнес развитие и социална и здравна политика на Община Благоевград Боряна Желявска, Христо Манчев, дългогодишен директор на Второ основно училище "Димитър Благоев“, архитект Мартин Стоянов, автор на проекта за модернизация на училището, Венцислав Анзу, управител на фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности, общински съветници, директори на учебни заведения, представители на институции, общинската администрация, медии, граждани, родители и представители на Обществения съвет към училището.
Ритуал по освещаване на новата сграда на Второ основно училище "Димитър Благоев“ беше отслужен от отец Петър Стефанов и отец Тодор от храм "Въведение Богородично“.
Милена Ковачева, директор на Второ основно училище "Димитър Благоев“, каза, че с откриването на обновената база на учебното заведение се отбелязва един важен момент в историята на училището.
"Този ден е символ на ново начало, на бъдещето, което завещаваме на нашите деца. И както поетично казва Снежина Темелкова, автор на химна на Второ училище: "С радост и любов, градено преди повече от век. Тук се учи вдъхновено, за да станеш ти човек.“ Със същото вдъхновение се проектира и обнови сградата на учебното заведение“, заяви тя.
Основано през далечната 1907 г. под името Горно-джумайско основно училище, повече от 119 години днешното Второ основно училище пише историята на знанието и на българската духовност.
"Благодарение на усилията на всички, които вярваха в този проект и го подкрепяха, днес можем да се гордеем с обновеното училище, което не само съчетава традициите, но и създава условия за иновации, за иновативно преподаване и развитие на съвременно образование. Години наред се борехме и настоявахме за осъществяването на този проект и ето че той вече е реализиран благодарение на финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Изградените нови помещения – физкултурен салон, кетъринг зала, библиотека, 6 нови класни стаи, ще предоставят на учениците уют и комфорт, възможности да развиват своите таланти, да придобиват нови знания, умения и компетентности. Добавените пространства в STEAM центъра ще отворят нови врати за иновации и научни изследвания, които да подготвят младите хора за успех в динамичния свят на технологиите“, допълни тя.
От своя страна кметът на Община Благоевград Методи Байкушев се обърна към учениците, заявявайки, че всеки ден те коват бъдещето на България. Според него това бъдеще се строи в училището.
"Огромно благодаря за търпението, което проявихте. "Расна в дни велики, славно време“ – аз смея да твърдя и често говоря за това, че дните велики и славното време са времената на мир, времената на разбирателство и времената, когато заедно правим нещо. Казахме, че този проект се е реализирал по Националния план за възстановяване и устойчивост. Всъщност това е името на европейската инициатива, чрез която се опитваме всички заедно, с общи инвестиции, да направим така, че да преодолеем последиците от COVID пандемията. С парите на Жан Пиер от Франция, на Иван от София, на Карл от Чехия, на Пиер Луиджи от Италия, ние правим тези проекти, за да изградим заедно общото си бъдеще, общото си европейско бъдеще. Не винаги сме правили така в Европа. В началото на миналия век хората в европейските държави бяха убедени, че могат сами да се оправят. Че всяка нация е по-велика от другата. Че ще се справи сама и ще победи другите. Това доведе до неописуемите трагедии на Първата и Втората световна война. Благодарение на едни много умни хора през 50-те години на миналия век европейците разбраха, че могат да градят мирно, успешно, икономически изгодно бъдеще за всички тогава, когато сме заедно“, допълни той.
Кметът поясни, че резултат от всичко това е и обновяването на Второ основно училище.
"Резултатът са безбройните европейски проекти, с които ние подобряваме средата, в която живеем, и си даваме възможност да се почувстваме хора, да се почувстваме истински европейци, за да можем да мечтаем за това, което можем да бъдем. Всички разбираме, че тогава, когато правим нещата с идеята, която лежи в замисъла на Европейския съюз, нещата ще се случват и ще носят бъдеще за всички нас. Да живее България! Да живее Европа!“, подчерта кметът на Община Благоевград Методи Байкушев.
Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, добави, че обновената и модернизирана сграда на училището е великолепна.
"Днес ние сме част от добрите новини. Това, което се случва в Благоевград – града на младежта, е една добра новина. Това е добра новина за България. Добра новина и за Европа. Създава се, изгражда се, инвестира се в таланта, във вас – в бъдещите лидери и строители на България. Няма как този момент да не бъде изпълнен с много вълнение. И тук искам да изкажа изключителната си благодарност към Община Благоевград и към кмета, защото виждаме какво се случва, когато има визия, когато знаем къде искаме да отидем и това се комбинира с европейското финансиране. Специална благодарност и към учителския колектив. Знам, че сте изключително активни по една от най-любимите програми на ЕС. Това е програма "Еразъм“. Знам, че тази година предстои и обмен в Испания. Всъщност тази програма прави вас, младите хора, хора на Европа, хора на света – космополити. Пътувате навсякъде – Испания, Португалия, Франция, Германия. Срещате се с ваши съученици, научавате много за историята, за културата, за традициите на Европа. А само когато видиш, когато пипнеш, когато се докоснеш до историята на Европа, тогава ти наистина можеш да я обичаш“, подчерта тя.
След прерязването на лентата от официалните лица и гости всички, които присъстваха на церемонията, имаха възможността да разгледат отвътре модернизираното училище, а децата бяха подготвили и специална програма.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Болницата в Разлог вече е и база за клинично обучение на студенти...
19:37 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.