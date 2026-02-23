ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофи и пострадали в Кюстендилско
При инцидент на главен път Е-79 78-годишна жена е пострадала след сблъсък между два автомобила. По първоначални данни единият водач е отнел предимство на движещ се по пътя автомобил. Пострадалата, която е пътничка в едната кола, е настанена в болница с комоцио и контузия на бял дроб. Тестовете на двамата водачи за алкохол и наркотици са отрицателни. Образувано е досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Пътнотранспортно произшествие е възникнало и на път I-6 при кръстовището с ул. "София“ в Кюстендил. 24-годишна водачка е отнела предимство на друг автомобил и е самокатастрофирала. Няма пострадали, нанесени са материални щети. Пробите за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.
