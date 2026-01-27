Катастрофа е възникнала тази сутрин на пътя Кюстендил – София, в района на отбивката за село Мърводол. Заот Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че е самокатастрофирал лек автомобил.Причината е загуба на контрол над превозното средство. В колата е имало трима души. По първоначална информация леко пострадал е шофьорът.За кратко движението в района е било спряно. В момента инцидентът се обслужва.