Катастрофа е възникнала тази сутрин на пътя Кюстендил – Дупница, при отклонението на ТЕЦ – Бобов дол, предаде. Сблъскали са се лек автомобил и служебен автомобил на Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Кюстендил.Водачът на лекия автомобил е загубил контрол над превозното средство и е навлязъл в насрещната лента, водачът на служебната кола е предприел спасителна маневра и е излязъл от пътното платно, последвал е страничен удар между двата автомобила.Местопроизшествието е обслужено от полицейски екипи и медицински екип. На двамата водачи са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни. Работата по обслужването на произшествието продължава от екип на Районно управление - Дупница, уведомена е прокуратурата. Няма пострадали.