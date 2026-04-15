25-годишен водач на микробус е ударил движещ се пред него лек автомобил, управляван от 39-годишна жена на АМ "Струма“. Инцидентът е станнал при км 57 в посока София, съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

В лекия автомобил са пътували още две деца и 41-годишна жена. При инцидента са пострадали всички пътници в автомобила, които са транспортирани в болницата в Дупница.

Тестът на водача на микробуса за употреба на алкохол и наркотични вещества е отрицателен.

На място се извършва оглед, като работата по изясняване на обстоятелствата продължава от служители на Районно управление – Дупница.