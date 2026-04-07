Община Банско и Bansko street dogs реализираха кампания за безплатна кастрация на домашни кучета.
През месец март бяха кастрирани общо 16 домашни любимеца – 9 с подкрепата на доброволците от @Banskostreetdogs , обработени от д-р Диана Рошкова, и 7 от Община Банско, обработени от д-р Огнян Кочуков.
Кампанията е част от програмата на Община Банско за намаляване на популацията на безстопанствените животни.
Защо кастрацията е важна? – Тя решава редица проблеми!
• Предпазва от сериозни заболявания (рак, пиометра, проблеми с простатата)
• Намалява агресията и доминантното поведение
• Спира бягствата и риска от инциденти
• По-малко маркиране у дома
• Помага срещу проблема с бездомните животни
• Спестява бъдещи разходи
Контролът на популацията е социална отговорност! Кастрацията е най-ефективният начин за борба с кризата с бездомните животни. Всяко непланирано кучило увеличава броя на кучетата, които се оказват в приюти или на улицата, а там може да проявят присъщия си инстинкт за териториалност и агресия към хора и животни.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.