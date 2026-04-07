Община Банско и Bansko street dogs реализираха кампания за безплатна кастрация на домашни кучета.

През месец март бяха кастрирани общо 16 домашни любимеца – 9 с подкрепата на доброволците от @Banskostreetdogs , обработени от д-р Диана Рошкова, и 7 от Община Банско, обработени от д-р Огнян Кочуков.

Кампанията е част от програмата на Община Банско за намаляване на популацията на безстопанствените животни.

Защо кастрацията е важна? – Тя решава редица проблеми!

• Предпазва от сериозни заболявания (рак, пиометра, проблеми с простатата)

• Намалява агресията и доминантното поведение

• Спира бягствата и риска от инциденти

• По-малко маркиране у дома

• Помага срещу проблема с бездомните животни

• Спестява бъдещи разходи

Контролът на популацията е социална отговорност! Кастрацията е най-ефективният начин за борба с кризата с бездомните животни. Всяко непланирано кучило увеличава броя на кучетата, които се оказват в приюти или на улицата, а там може да проявят присъщия си инстинкт за териториалност и агресия към хора и животни.