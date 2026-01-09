ЗАРЕЖДАНЕ...
Кариерно ориентиране отваря нови хоризонти пред учениците в Кюстендил
По време на срещата младежите се запознаха с възможностите за кариерно консултиране и професионално ориентиране след завършване на средното си образование. Акцент бе поставен върху избора на професия и образование, различните кариерни пътеки и значението на самопознанието, личните интереси и умения при вземането на ключови житейски решения.
На учениците бяха представени дейностите на Центъра, които включват индивидуални и групови консултации, интерактивни обучения и практически насоки за успешна реализация на пазара на труда.
Центърът за кариерно ориентиране е част от Обединен детски комплекс. Прилаганата методика обхваща групови обучения по кариерно ориентиране, ролеви игри, тренинги за изграждане на умения за вземане на решения, решаване на казуси, както и организиране на ученически форуми и дискусии по тематични филми.
