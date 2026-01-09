Центърът за кариерно ориентиране в Кюстендил продължава целенасочената си работа с гимназистите от града, предаде. В началото на 2026 година кариерните консултанти се срещнаха с ученици от Езикова гимназия "Д-р Петър Берон“, за да ги насочат към информиран и осъзнат избор на бъдеща професионална реализация.По време на срещата младежите се запознаха с възможностите за кариерно консултиране и професионално ориентиране след завършване на средното си образование. Акцент бе поставен върху избора на професия и образование, различните кариерни пътеки и значението на самопознанието, личните интереси и умения при вземането на ключови житейски решения.На учениците бяха представени дейностите на Центъра, които включват индивидуални и групови консултации, интерактивни обучения и практически насоки за успешна реализация на пазара на труда.Центърът за кариерно ориентиране е част от Обединен детски комплекс. Прилаганата методика обхваща групови обучения по кариерно ориентиране, ролеви игри, тренинги за изграждане на умения за вземане на решения, решаване на казуси, както и организиране на ученически форуми и дискусии по тематични филми.