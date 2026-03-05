За поредна година Ротаракт и Интеракт клуб Банско – Разлог се включват в Националната благотворителна инициатива "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“. Кампанията ще се проведе на 7 и 8 март 2026 г. пред Туристическия информационен център в Банско от 11:00 до 14:00 часа.Инициативата се реализира съвместно с Фондация "Искам бебе“ и има за цел да насочи общественото внимание към репродуктивните затруднения – проблем, който засяга над 145 000 двойки в България. Смята се, че всяка шеста двойка среща трудности със зачеването.Чрез кампанията се цели повишаване на информираността по темата и изразяване на подкрепа към семействата с репродуктивни проблеми в стремежа им да сбъднат мечтата си за дете. В рамките на събитието всеки желаещ ще може да получи цвете срещу минимално дарение – символ на съпричастност, надежда и подкрепа.На 8 март Ротаракт и Интеракт клуб Банско – Разлог, съвместно с Pilates MOVEO Bansko, организират благотворителна тренировка "Пилатес + Мобилност“ с Антония Сабинска в подкрепа на кампанията. Тренировката ще се проведе от 15:30 до 16:30 часа в студио Pilates MOVEO Bansko, ул. "Цар Симеон“ №29, гр. Банско.Цената за участие е 10 евро, като средствата ще бъдат дарени в подкрепа на каузата.