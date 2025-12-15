Даниил, със съдействието и подкрепата на Архиерейското наместничество в Кюстендил.
Всеки желаещ може да се включи в кампанията, като донесе в храма хранителни продукти, които са опаковани, вакуумирани или консервирани и с по-дълъг срок на годност. Събирането на даренията ще продължи до 23 декември. Доброволците – енориаши призовават в рамките на една седмица всички, които желаят и тази година да стоплят сърцата на хората в нужда в светлите празнични дни, да предоставят продукти за празничната трапеза за Рождество Христово.
Организаторите апелират дарените продукти да не бъдат само от т.нар. "социален пакет“ – стоки от първа необходимост, а и такива, които да превърнат трапезата на нуждаещите се от ежедневна в истински празнична.
И тази година в кампанията ще се включат по-младите енориаши на храм "Св. вмчк Димитър Солунски“, които ще участват активно както в организацията и набирането на храните, така и в тяхното раздаване. В инициативата отново ще се включат и ученици от Основно училище "Паисий Хилендарски“.
"С това свое дело младите енориаши искат да дадат пример на своите връстници. Вярата в Бога е живот, но и дела – дела на любов, милосърдие и надежда, които са необходими за изграждането на християнско, стабилно, отговорно и здраво общество“, посочиха организаторите на благотворителната кампания.
