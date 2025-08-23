Кампания за ученици в нужда от Кюстендил

© Фокус Архив Младежкият център в Кюстендил организира благотворителна кампания за деца и ученици в неравностойно положение, предаде "Фокус“. Благородната инициатива стартира в края на месец август и е посветена на предстоящата нова учебна година. Кампанията е подкрепена от Община Кюстендил и е под мотото "Доброто започва от теб.



Целта е да се съберат дрехи и обувки за деца над 5-годишна възраст, раници, учебни пособия и помагала - малки дарове, които носят огромна надежда. На 30 и 31 август ще бъде обособен пункт за дарения на площад "Велбъжд“, в градинката пред общината. Даренията ще могат да се правят от 9.00 часа до 13.00 часа. От 1 до 5 септември всеки ще може да се включи в кампанията, но в сградата на Младежкия център в града.



"Всяка дарена раница е ново начало, всяка тетрадка е възможност за мечта, всяка обувка е стъпка напред. Подари шанс. Подари усмивка. Подари добро“, посочиха организаторите на благотворителната инициатива.