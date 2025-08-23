Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кампания за ученици в нужда от Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 08:36Коментари (0)80
© Фокус
Архив
Младежкият център в Кюстендил организира благотворителна кампания за деца и ученици в неравностойно положение, предаде "Фокус“. Благородната инициатива стартира в края на месец август и е посветена на предстоящата нова учебна година. Кампанията е подкрепена от Община Кюстендил и е под мотото "Доброто започва от теб.

Целта е да се съберат дрехи и обувки за деца над 5-годишна възраст, раници, учебни пособия и помагала - малки дарове, които носят огромна надежда. На 30 и 31 август ще бъде обособен пункт за дарения на площад "Велбъжд“, в градинката пред общината. Даренията ще могат да се правят от 9.00 часа до 13.00 часа. От 1 до 5 септември всеки ще може да се включи в кампанията, но в сградата на Младежкия център в града.

"Всяка дарена раница е ново начало, всяка тетрадка е възможност за мечта, всяка обувка е стъпка напред. Подари шанс. Подари усмивка. Подари добро“, посочиха организаторите на благотворителната инициатива.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Нов Общностен център ще осигурява подкрепа на жители на община Благоевград
Нов Общностен център ще осигурява подкрепа на жители на община Благоевград
16:26 / 21.08.2025
Дантелиери от цял свят с визита в Кюстендил
Дантелиери от цял свят с визита в Кюстендил
15:55 / 21.08.2025
Още един ремонт на АМ "Струма" ще затвори аварийните ленти в този участък
Още един ремонт на АМ "Струма" ще затвори аварийните ленти в този участък
13:21 / 21.08.2025
Актуални теми
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
Дете загина след падане от парашут в Несебър
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: