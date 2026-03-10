ЗАРЕЖДАНЕ...
Кампания за събиране на стари електроуреди започва в Кюстендил
Инициативата се реализира съвместно със специализирана фирма и ще обхване всички населени места на територията на община Кюстендил. Гражданите ще имат възможност да предадат своите неработещи и неразкомплектовани електроуреди – хладилници, телевизори, печки, перални, бойлери, микровълнови фурни и други.
За целта е необходимо желаещите да подадат заявка за безплатно извозване на техниката директно от домовете им. Заявки се приемат до 31 март всеки работен ден в часовете от 08:00 до 17:00 часа на телефоните 0882 885 441, 0882 885 066, 0882 885 093, 0892 455 945 и 0878 524 060, както и на електронната поща ecology@kyustendil.bg.
Самото извозване на електроуредите ще се извършва напълно безплатно след предварително подадена заявка. Кампанията ще започне реално с извозване на уредите от началото на месец април.
Представител на фирмата ще се свърже с всеки гражданин, заявил участие, за уточняване на ден и час за извозване на излязлото от употреба оборудване.
