Община Кюстендил започва кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, предаде. Целта е гражданите да се освободят по екологичен начин от старите и неизползваеми електроуреди.Инициативата се реализира съвместно със специализирана фирма и ще обхване всички населени места на територията на община Кюстендил. Гражданите ще имат възможност да предадат своите неработещи и неразкомплектовани електроуреди – хладилници, телевизори, печки, перални, бойлери, микровълнови фурни и други.За целта е необходимо желаещите да подадат заявка за безплатно извозване на техниката директно от домовете им. Заявки се приемат до 31 март всеки работен ден в часовете от 08:00 до 17:00 часа на телефоните 0882 885 441, 0882 885 066, 0882 885 093, 0892 455 945 и 0878 524 060, както и на електронната поща ecology@kyustendil.bg.Самото извозване на електроуредите ще се извършва напълно безплатно след предварително подадена заявка. Кампанията ще започне реално с извозване на уредите от началото на месец април.Представител на фирмата ще се свърже с всеки гражданин, заявил участие, за уточняване на ден и час за извозване на излязлото от употреба оборудване.