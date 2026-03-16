Седмица на отворените врати за туберкулоза ще се проведе в Пневмо-фтизиатричното отделение на болницата в Кюстендил, предаде. Инициативата ще бъде в периода 23 – 27 март, в часовия диапазон от 10.00 до 16.00 часа. Тя е с акцент върху популяризирането на превенцията, профилактиката и ранната диагностика на заболяването и ще включва скрининг на риска за туберкулоза чрез провеждане на анкети, консултации, прегледи и допълнителни изследвания на лица със съмнение за туберкулоза.Всяка година на 24 март се отбелязва Световният ден за борба с туберкулозата с цел да се повиши осведомеността за здравните, социалните и икономическите последици от заболяването и да се засилят усилията за борба с глобалната епидемия от туберкулоза.През тази година отбелязването на Световния ден за борба с туберкулозата ще премине под мотото: "Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“, "Ръководени от държавите. Задвижвано от хората.“, което е смел призив за действие и послание на надежда, потвърждаващо, че е възможно да се обърне ходът на епидемията от туберкулоза дори в предизвикателна глобална среда.Туберкулозата е водеща причина за смъртта на хората с ХИВ, а също и основен фактор за антимикробна резистентност. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 83 милиона живота от 2000 година насам.Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открито навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти.