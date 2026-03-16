ЗАРЕЖДАНЕ...
Кампания за превенция на туберкулозата в Кюстендил
© ФОКУС
Всяка година на 24 март се отбелязва Световният ден за борба с туберкулозата с цел да се повиши осведомеността за здравните, социалните и икономическите последици от заболяването и да се засилят усилията за борба с глобалната епидемия от туберкулоза.
През тази година отбелязването на Световния ден за борба с туберкулозата ще премине под мотото: "Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“, "Ръководени от държавите. Задвижвано от хората.“, което е смел призив за действие и послание на надежда, потвърждаващо, че е възможно да се обърне ходът на епидемията от туберкулоза дори в предизвикателна глобална среда.
Туберкулозата е водеща причина за смъртта на хората с ХИВ, а също и основен фактор за антимикробна резистентност. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 83 милиона живота от 2000 година насам.
Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открито навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.