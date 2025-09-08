ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кампания за еврото сред старите хора в Кюстендил
Разяснения по темата представиха директорът на териториалното поделение Пламен Младенов и Иван Стоичков – началник на отдел "Краткосрочни плащания и контрол“. Те запознаха присъстващите с правилата за превалутиране от лев към евро, механизма на закръгляне на пенсиите и обезщетенията, както и мерките за защита от евентуални злоупотреби.
По думите на Пламен Младенов, никой няма да бъде ощетен от промяната. "Всичко е автоматично и закръглянето на сумите ще е в полза на получателя им“, увери директорът на ТП НОИ – Кюстендил.
Вече всеки може да види размера на пенсията или обезщетението си и в евро. При необходимост гражданите ще могат да получат актуална информация за конкретните плащания директно в офисите на ТП на НОИ – Кюстендил.
Срещи от информационната кампания бяха проведени и в Дневния център за стари хора в Рила, пенсионерския клуб в Бобошево и Центъра за грижа за лица с психични разстройства в село Копиловци. Участниците в инициативата получиха и практични съвети как своевременно да упражняват своите права и при нужда да търсят съдействие от служителите на институцията.
