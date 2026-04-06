С благословението на Българския патриарх Даниил и с подкрепата на Велбъждкия епископ Исаак, енориашите при храм "Св. вмчк. Димитър“ в Кюстендил обявиха началото на благотворителната кампания "Подай ръка за Възкресение Христово“, предаде ФОКУС.

Инициативата ще продължи до 10 април - Разпети петък, като целта е да бъдат подпомогнати социално слаби семейства и самотно живеещи възрастни хора в града и региона.

Дарения се приемат в храма в кв. "Капията“, като организаторите призовават да се носят пакетирани и трайни хранителни продукти – брашно, ориз, консерви, бобови храни, сладки изделия и други. В храмовете в града са поставени и кутии за финансови дарения, със средствата от които ще бъдат закупени допълнителни продукти.

Кампанията се провежда за трета поредна година, като досега чрез нея са подпомогнати стотици нуждаещи се с хранителни пакети, козунаци и ваучери за пазаруване.

Организаторите набират и доброволци за пакетирането и раздаването на помощите, както и сигнали за хора в нужда от Кюстендил и региона.