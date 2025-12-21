ЗАРЕЖДАНЕ...
Как Кюстендил привлича млади лекари
© NOVA
Три медицински сестри и шестима лекари – това е огромният плюс, който регистрират МБАЛ "Никола Василиев“ и община Кюстендил след старта на специализирана програма за задържане на млади кадри. Директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов определя инициативата като "глътка въздух“, особено за отделенията с най-остър кадрови дефицит.
Още преди две години общината и болницата си подават ръка, за да обезпечат здравната система в града. Първата стъпка е партньорство с Тракийския университет, което позволява на работещи хора с семейства да се обучават за медицински сестри предимно от вкъщи.
Личният избор и мотивацията
Цветина Николова, която работи в Педиатричното отделение, и Даниела Николова от Психиатричното отделение са сред първите, възползвали се от програмата. За тях ключов фактор е бил удобният дистанционен формат на обучение, съчетан с финансова подкрепа.
Срещу месечна стипендия специалистите се задължават да работят в болницата в Кюстендил за срок от 5 години след завършването си. "Екипът ме прие много добре, децата ме харесват и работата ми носи голямо удоволствие“, споделя Цветина. За Даниела пък предимството е в това, че е останала в родния си град, където отглежда детето си.
В момента още седем медицински сестри се обучават по същата схема, получавайки стипендии от общината и болницата.
Финансови стимули и покрив над главата
Програмата за привличане на кадри е структурирана в два основни етапа. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов пояснява, че общината осигурява общински жилища за лекари, които не са от града. Към момента вече са предоставени шест апартамента на доктори, които работят в местната болница.
Вторият стълб на програмата са месечните стипендии. За лекарите общата сума възлиза на 900 лева (500 лв. от болницата и 400 лв. от общината). За медицинските сестри подкрепата е в размер на 800 лева месечно (по 400 лв. от двете институции) за целия период на обучение, предаде NOVA.
Директорът Димитър Стоилов подчертава, че макар столицата да привлича младите кадри, обучението в областните и по-малките болници по нищо не отстъпва на това в големите центрове. Според работещите в системата, макар липсата на кадри да остава предизвикателство, тези мерки са реална стъпка към решаването на проблема.
Още по темата
/
Проф. Димитров: Клиничните пътеки са единствен вариант за увеличение на заплатите на медиците, а в тях няма да има промяна в цените
19.12
Сдружението на здравните амбулатории се включва в протестите на БАПЗГ: Призоваваме за прекратяване на формалните обещания
09.12
Д-р Иван Маджаров: Ако има пари те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки
11.11
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
06.11
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
Д-р Брънзалов: Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с мижаво заплащане
29.10
Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
23.10
Още от категорията
/
Кметът на Банско: Планината не взема жертви. Причината за нелепи инциденти с тежки, а често и фатални последици, е човешкото поведение
08:44
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха мъртъв мъж на Витоша
10:50 / 19.12.2025
Дядо Коледа тръгва по домовете на хората в Разлог
10:27 / 19.12.2025
Трима пострадаха при катастрофа между автомобил и камион в Разлож...
10:24 / 19.12.2025
В Банско посрещат новата година на площада с музика и танци
08:54 / 19.12.2025
Дупница обявява носителите на "Личност на годината"
08:50 / 19.12.2025
Петрич ще има три нови спортни обекта в три различни училища
16:44 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.