Липсата на лекари отдавна се превърна в тежък хроничен проблем за българското здравеопазване, като това важи в особена степен за болниците извън столицата. В Кюстендил обаче решиха да се борят с този дефицит чрез финансови стимули и социални придобивки, а резултатите вече са налице.Три медицински сестри и шестима лекари – това е огромният плюс, който регистрират МБАЛ "Никола Василиев“ и община Кюстендил след старта на специализирана програма за задържане на млади кадри. Директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов определя инициативата като "глътка въздух“, особено за отделенията с най-остър кадрови дефицит.Още преди две години общината и болницата си подават ръка, за да обезпечат здравната система в града. Първата стъпка е партньорство с Тракийския университет, което позволява на работещи хора с семейства да се обучават за медицински сестри предимно от вкъщи.Цветина Николова, която работи в Педиатричното отделение, и Даниела Николова от Психиатричното отделение са сред първите, възползвали се от програмата. За тях ключов фактор е бил удобният дистанционен формат на обучение, съчетан с финансова подкрепа.Срещу месечна стипендия специалистите се задължават да работят в болницата в Кюстендил за срок от 5 години след завършването си. "Екипът ме прие много добре, децата ме харесват и работата ми носи голямо удоволствие“, споделя Цветина. За Даниела пък предимството е в това, че е останала в родния си град, където отглежда детето си.В момента още седем медицински сестри се обучават по същата схема, получавайки стипендии от общината и болницата.Програмата за привличане на кадри е структурирана в два основни етапа. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов пояснява, че общината осигурява общински жилища за лекари, които не са от града. Към момента вече са предоставени шест апартамента на доктори, които работят в местната болница.Вторият стълб на програмата са месечните стипендии. За лекарите общата сума възлиза на 900 лева (500 лв. от болницата и 400 лв. от общината). За медицинските сестри подкрепата е в размер на 800 лева месечно (по 400 лв. от двете институции) за целия период на обучение, предаде NOVA.Директорът Димитър Стоилов подчертава, че макар столицата да привлича младите кадри, обучението в областните и по-малките болници по нищо не отстъпва на това в големите центрове. Според работещите в системата, макар липсата на кадри да остава предизвикателство, тези мерки са реална стъпка към решаването на проблема.