|КЗП с кампания за еврото в Бобошево
Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата на потребители, как да се подават сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.
Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.
