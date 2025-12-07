ЗАРЕЖДАНЕ...
Иззеха голямо количество марихуана край Бобов дол
© МВР
Незабавно в условията на неотложност са предприети процесуално – следствени действия в имота. В лек автомобил, с прекратена регистрация, са открити 3 чувала, съдържащи суха зелена маса, при направен полеви нарокотест реагирала на марихуана.
В жилището са намерени везни, и два прозрачни спейсбека, съдържащи суха зелена листна маса, която също реагирала положително на марихуана. Последвала проверка и на друго жилище в селото, за което имало сигнал, че се съхраняват наркотици. В една от стаите бил открит плик пълен със суха зелена тревиста маса, а в друга - два буркана от 700 мл пълни със суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест реагира положително за марихуана. Общо иззетото количество наркотици е 8 кг.
В хода на разследването служителите на Районно управление – Бобов дол установили, че наркотичните вещества се предоставяни от 29-годишен от Перник. Мъжът бил установен в село Шатрово, община Бобов дол и е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.
По случаите са образувани три досъдебни производства за престъпление по чл.354, ал.3, т.1 от НК и работата по тях продължава под надзора на прокуратурата.
