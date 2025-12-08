Криминалисти от Районно управление - Бобов дол са открили и иззели множество културно-исторически ценности от имот в село Шатрово, съобщиха от пресцентъра на. Богатата сбирка от 492 старинни монети, синджир с монета и 19 фрагмента от антични предмети са открити при извършване на процесуални действия в къща в селото.Действията са били по образувано ден по-рано досъдебно производство, свързано с наркотици. Ползвателят на имота е 39-годишен перничанин.Той бе задържан с полицейска заповед на 6 декември. Действията по разследването както на престъплението, свързано с наркотици, така и изясняването на произхода на откритите ценности продължават под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил.