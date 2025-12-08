Сподели close
Криминалисти от Районно управление - Бобов дол са  открили и иззели множество културно-исторически ценности от имот в село Шатрово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Богатата сбирка от 492 старинни монети, синджир с монета и 19 фрагмента от антични  предмети са открити при извършване на процесуални действия в къща в селото.

Действията са били по образувано ден по-рано досъдебно производство, свързано с наркотици. Ползвателят на имота е 39-годишен перничанин.

Той бе задържан с полицейска заповед на 6 декември. Действията по разследването както на престъплението, свързано с наркотици, така и  изясняването  на произхода на откритите ценности продължават под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил.