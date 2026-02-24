Общинският съвет в Кочериново ще проведе извънредно заседание, предаде. Заседанието е насрочено за 17:45 часа в заседателната зала на Общината.В дневния ред са включени две точки – предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади на територията на общината за календарната 2027 година, както и изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.Необходимостта от приемане на годишен план за паша е свързана с регламентирането на правилата за ползване на имотите съгласно добрите земеделски практики и изискванията за опазване на биологичното разнообразие. Целта е да се предотврати неконтролируемото и безстопанствено използване на имотите от селскостопанския фонд.След извършване на предварителни дейности от общинската администрация, включващи проучване на най-подходящите за стопаните места за паша, близостта до водоизточници за напояване на животните, както и до прокарите за извеждане на стадата, определени с Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни на територията на общината, са идентифицирани имоти от общинския поземлен фонд. Те могат да бъдат предоставени на населението за индивидуална и обща паша.