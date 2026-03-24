Изворите в Кюстендил продължават да носят здраве
Макар водата да не се препоръчва за питейни цели заради по-високото съдържание на флуор, тя се използва активно от местните хора за лечебни процедури, грижа за кожата и релаксация.
Кюстендил, известен още като "градът на изворите“, има над 2000-годишна история като балнеоложки център, датираща още от времето на Улпия Пауталия. На територията на града има повече от 40 минерални извора с температура около 73 градуса, които се отличават със слаба минерализация и съдържание на сяра и флуор.
Специалистите посочват, че минералната вода има и отрицателен редокс-потенциал – характеристика, която я прави ценна заради антиоксидантните ѝ свойства и способността да подпомага естествените защитни процеси в организма.
Част от най-популярните минерални чешми в града се намират в различни квартали и са лесно достъпни за гражданите и гостите. Сред тях са чешмата "Чифте баня“ на ул. "Стефан Караджа“, "Дервиш баня“ при кръговото кръстовище на улиците "Мориц Леви“, "Цар Иван Шишман“ и "Битолска“, "Алай баня“ на ъгъла на ул. "Цар Крум“ и бул. "Княз Ал. Дондуков-Корсаков“, както и чешмата до пазара в центъра на града.
Минералните извори остават едно от най-ценните природни богатства на Кюстендил, съчетавайки история, здраве и традиция в ежедневието на хората.
