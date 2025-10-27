ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изтича крайният срок за подаване на декларации за новото изчисляване на такса "битови отпадъци" в Община Симитли
Собствениците следва да подадат декларации, като за жилищните имоти се изисква посочване на броя на ползвателите, а за нежилищните – данни според спецификата на експлоатацията на имота. Това включва брой места на открито и закрито, квадратура на заетата площ, брой персонал, работни места и други релевантни показатели.
Необходимостта от подаване на декларациите произтича от промените в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2026 г. С тях се премахва досегашният начин за изчисляване на такса "Битови отпадъци“ въз основа на данъчна оценка или отчетна стойност.
Какво се променя?
Таксата ще се изчислява по нови, по-справедливи методи, основани на принципа "замърсителят плаща“. Възможните варианти за изчисление включват:
според реално генерираното количество отпадъци, включително чрез торби с определена вместимост;
на база броя и обема на използваните съдове и честотата на тяхното обслужване;
според броя на ползвателите на имота.
Къде може да подадете декларацията?
На място в Дирекция "Местни приходи и общинска собственост“ в сградата на Община Симитли;
При кметовете и кметските наместници по населените места.
Важно:
Ако не бъде подадена декларация, таксата ще бъде определена по служебен ред, въз основа на налични данни в НБД "Население“, ЛБД "Население“, АПИС, НАП, НОИ и други системи и регистри, до които Дирекция "Местни приходи и общинска собственост“ има достъп.
За повече информация и съдействие при попълване гражданите могат да се обърнат на място в дирекцията или на телефон 0748/72138.
Крайният срок за подаване на декларациите е 31 октомври 2025 г.
