Изтече срокът за записване за Фестивала на кукерските и маскарадни игри "Симитлия – Древната земя на кукерите" 2026
На 10 и 11 януари 2026 година град Симитли ще се превърне в жива сцена на традицията. Кукерските маски, тържественият звън на чановете и необузданата енергия на древния обичай ще съберат групи от цялата страна и ще потопят хиляди посетители в магията на българското нематериално културно наследство.
Очакванията тази година са за рекорден брой участници, сред които и формации, които за първи път ще дефилират по фестивалното трасе в Симитли. Това обещава нови образи, различни интерпретации на традицията и още по-богата палитра от маски, костюми и ритуали.
Организационният комитет, с председател кмета на община Симитли Апостол Апостолов, кани всички сурвакарски и маскарадни групи да се включат в събитието, което ще се проведе на стадион "Септември“ в гр. Симитли. Добре дошли са всички пазители на обичая – от всяка държава, град, село или махала, които носят своята автентичност, различие и пъстрота.
Фестивалът "Симитлия – Древната земя на кукерите“ не е просто събитие – той е среща между минало и настояще, доказателство, че традицията не е спомен, а живо преживяване, което вдъхновява, обединява и създава история.
