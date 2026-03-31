Изследват бедността и условията на живот в Кюстендилско
Изследването се осъществява в рамките на европейски регламент и има за цел да събере съпоставима и актуална информация за доходите на домакинствата, както и за нивото на бедност и социално изключване както на национално, така и на европейско ниво.
В рамките на проучването 212 домакинства от областта ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори, които ще проведат персонални интервюта. В изследването ще участват всички членове на домакинствата на възраст над 16 години. Подборът е случаен, което гарантира представителността на резултатите.
Анкетьорите ще се легитимират със служебни карти, издадени от Териториалното статистическо бюро – Югозапад към Националния статистически институт.
Проучването ще обхване градовете Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Бобошево, както и редица населени места в областта, сред които Новоселяне, Коняво, Самораново, Мламолово, Жиленци, Яхиново, Мало село, Ябълково, Крайници, Долистово, Копиловци, Сапарево, Овчарци, Пороминово, Соволяно и Бистрица.
Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз по единна методология, като резултатите ще послужат за оценка на жизнения стандарт и социалното включване.
По данни за 2024 г. линията на бедност за страната е 763,83 лв. средно на лице от домакинство, като под този праг са били 21,7% от населението. В област Кюстендил линията на бедност е по-висока – 833,50 лв., като под нея са живели 21,9% от жителите на региона.
