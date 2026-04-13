Доклад на Института за пътна безопасност разкрива наличието на устойчива и добре адаптирана корупционна система при провеждането на шофьорски изпити, съобщават от институцията, цитирана от Blagoevgrad24.bg.
Анализът на данните за 2025 г. показва ясно изразена тенденция към т.нар. "изпитен туризъм“ – насочване на кандидати към региони с необичайно висока успеваемост.
Изключително висок процент се отчита в Кюстендил.
Тази практика води до системно допускане на неподготвени шофьори на пътя и създава реална опасност за обществото.
Еволюция на корупционните механизми
Корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики.
1. Теоретични изпити ("листовки“)
От манипулации на хартиени тестове системата премина към:
микрослушалки и скрити камери;
външни "оператори“, подаващи отговори в реално време;
нерегламентиран достъп до изпитни устройства.
Въпреки дигитализацията, измамите не изчезват, а се адаптират.
2. Практически изпити
Кормуването остава най-уязвимата точка поради субективната оценка.
Наблюдават се:
посредничество на автоинструктори;
предварително организирани плащания;
координация чрез невербални сигнали;
улеснени маршрути за "платили“ кандидати;
игнориране на нарушения.
Изпитът често се превръща в формалност.
Данни и доказателства за "изпитен туризъм“
Анализът на официалните данни за 2025 г. показва ясни статистически аномалии, които подкрепят извода за системен проблем. ( таб 1 и таб 2)
Ключови наблюдения:
Най-високи нива за корупция се констатират Перник, Кюстендил и Враца.
1. Разминаване в успеваемостта
София – 76.15% практически изпит
Перник – 85.76%
Кюстендил – 80.98%
Враца – 86.8%
Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.
2. Аномалия между теория и практика
В София: теория 71.73% → практика 76.15%
В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%
Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително "по-добре“ при субективната оценка.
3. Приток на кандидати
Градове като Перник, Враца и други региони отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток – основно от София, пишат от ИПБ.
4. Почти липсващи анулирани изпити
Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви – възможен сигнал за занижен контрол.
Обобщение:
Комбинацията от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на "изпитен туризъм“.
“Изпитен туризъм“ – механизъм и причини
Основни фактори:
географска близост до София;
по-ниска сложност на трафика (формално оправдание);
локални зависимости между участниците;
липса на ротация на изпитващите.
Това създава устойчиви регионални центрове, в които изпитите се провеждат при занижен контрол.
Системен провал и институционално бездействие
Въпреки публичните заявки за реформи в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“, липсват реални резултати.
Пряка заплаха за пътната безопасност
Последиците са тежки:
допускане на неподготвени водачи;
изграждане на култура на безнаказаност;
повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.
Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи.
Заключение
Данните и анализът показват ясно: съществува устойчив модел на "изпитен туризъм“, подкрепен от корупционни практики.
Без структурна реформа системата ще продължи да възпроизвежда риск за пътната безопасност.
