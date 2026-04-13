Доклад на Института за пътна безопасност разкрива наличието на устойчива и добре адаптирана корупционна система при провеждането на шофьорски изпити, съобщават от институцията, цитирана от Blagoevgrad24.bg.

Анализът на данните за 2025 г. показва ясно изразена тенденция към т.нар. "изпитен туризъм“ – насочване на кандидати към региони с необичайно висока успеваемост.

Изключително висок процент се отчита в Кюстендил.

Тази практика води до системно допускане на неподготвени шофьори на пътя и създава реална опасност за обществото.

Еволюция на корупционните механизми

Корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики.

1. Теоретични изпити ("листовки“)

От манипулации на хартиени тестове системата премина към:

микрослушалки и скрити камери;

външни "оператори“, подаващи отговори в реално време;

нерегламентиран достъп до изпитни устройства.

Въпреки дигитализацията, измамите не изчезват, а се адаптират.

2. Практически изпити

Кормуването остава най-уязвимата точка поради субективната оценка.

Наблюдават се:

посредничество на автоинструктори;

предварително организирани плащания;

координация чрез невербални сигнали;

улеснени маршрути за "платили“ кандидати;

игнориране на нарушения.

Изпитът често се превръща в формалност.

Данни и доказателства за "изпитен туризъм“

Анализът на официалните данни за 2025 г. показва ясни статистически аномалии, които подкрепят извода за системен проблем. ( таб 1 и таб 2)

Ключови наблюдения:

Най-високи нива за корупция се констатират Перник, Кюстендил и Враца.

1. Разминаване в успеваемостта

София – 76.15% практически изпит

Перник – 85.76%

Кюстендил – 80.98%

Враца – 86.8%

Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.

2. Аномалия между теория и практика

В София: теория 71.73% → практика 76.15%

В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%

Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително "по-добре“ при субективната оценка.

3. Приток на кандидати

Градове като Перник, Враца и други региони отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток – основно от София, пишат от ИПБ.

4. Почти липсващи анулирани изпити

Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви – възможен сигнал за занижен контрол.

Обобщение:

Комбинацията от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на "изпитен туризъм“.

“Изпитен туризъм“ – механизъм и причини

Основни фактори:

географска близост до София;

по-ниска сложност на трафика (формално оправдание);

локални зависимости между участниците;

липса на ротация на изпитващите.

Това създава устойчиви регионални центрове, в които изпитите се провеждат при занижен контрол.

Системен провал и институционално бездействие

Въпреки публичните заявки за реформи в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“, липсват реални резултати.

Пряка заплаха за пътната безопасност

Последиците са тежки:

допускане на неподготвени водачи;

изграждане на култура на безнаказаност;

повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.

Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи.

Заключение

Данните и анализът показват ясно: съществува устойчив модел на "изпитен туризъм“, подкрепен от корупционни практики.

Без структурна реформа системата ще продължи да възпроизвежда риск за пътната безопасност.