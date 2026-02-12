ЗАРЕЖДАНЕ...
Изложби, конкурси и поетични вечери за празника на виното и любовта в Кюстендилско
Началото се постави днес с изложбата "Трифон Зарезан“, организирана от читалище "Пробуда 1961“ – Кюстендил.
На 14 февруари от 12.00 часа Народно читалище "Светлина 1913“ в село Раждавица ще отбележи Деня на лозаря зад сградата на читалището. Предвиден е конкурс за най-добро домашно вино и най-пивка ракия. В празничната програма ще се включат самодейци от читалище "Братство“ – Кюстендил и диджей Васко Миладинов. Гости ще бъдат и кукери от НЧ "Пробуда 1928“ – село Жабокрът.
Също на 14 февруари от 12.00 часа читалище "Христо Ботев 1925“ в село Горановци организира конкурс за най-добро бяло, червено вино и розе.
От 14.30 часа в двора на училището в село Копиловци НЧ "Пробуда 1919“ кани на традиционния празник на виното и любовта. В програмата са включени избор на Цар на лозята, ритуално зарязване, конкурс за най-хубаво червено вино, народни хора и празнично веселие. Гости ще бъдат представители на НЧ "Стоян Венев“.
В 15.30 часа в село Ябълково НЧ "Зора 1948“ ще организира конкурс за най-добро домашно вино.
В Кюстендил читалище "Ильо войвода 1965“ ще проведе от 16.00 часа поетична вечер под надслов "Трифон среща Валентин“. Събитието ще съчетае поезия, музика и празнични наздравици в духа на двата празника.
Днес в село Соволяно НЧ "Светлина 1871“ организира традиционната среща с писател "Вино и любов“. Гост е писателят Здравка Радичкова. На 14 февруари от 17.00 часа е предвидена празнична програма с конкурс за най-добро домашно вино.
На 15 февруари от 11.00 часа в читалище "Пробуда 1961“ – кв. "Колуша“, Кюстендил, ще се проведе конкурсът за домашно вино "Трифон Зарезан“. Участниците трябва да донесат бутилка собствено производство (бяло, червено или розе – минимум 0,7 литра) най-късно 20 минути преди началото. Събитието ще започне с водосвет за здраве, отслужен от духовници от Кюстендилска духовна околия, след което ще бъде извършен ритуалът "Зарязване на лозята“. Ще бъдат присъдени първо, второ и трето място в отделните категории, а победителят ще получи 100-литрово дъбово буре. За гостите е подготвена музикална програма.
Същия ден, от 13.30 часа, в центъра на село Шишковци ще бъде отбелязан празникът Трифон Зарезан. Организатори са кметството и Народно читалище "Владимир Димитров – Майстора 1919“. Предвидени са празнична програма и почерпка.
С поредица от инициативи читалищата в общината отново доказват, че са живи средища на традицията и културата, които събират хората около виното, любовта и българските обичаи.
